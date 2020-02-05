Çorlu Müftülüğünden evlilik semineri - Son Dakika

Çorlu Müftülüğünden evlilik semineri
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Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan Huzurlu Aile, Güçlü Toplum, Güvenli Gelecek Projesi kapsamında düzenlenen "Evliliğe İlk Adım" seminerlerinin ilki Çorlu Merkez Otogar Camii'nin alt katında bulunan gençlik merkezinde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan Huzurlu Aile, Güçlü Toplum, Güvenli Gelecek Projesi kapsamında düzenlenen "Evliliğe İlk Adım" seminerlerinin ilki Çorlu Merkez Otogar Camii'nin alt katında bulunan gençlik merkezinde gerçekleştirildi.
Çorlu'da düzenlenen "Evliliğe İlk Adım" seminerinde konuşmacı olarak Çorlu Müftülüğü Vaizi Murat Liv yer aldı. Seminere evli ve nişanlı çiftler katıldı. Nikah ve sorumluluklar konusuna değinilen seminerlerin her pazar günü saat 14.00'de Çorlu (Merkez) Otogar Camii alt katında bulunan gençlik merkezinde gerçekleştirileceği ve dileyenlerin katılabilecekleri belirtildi. - TEKİRDAĞ
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