Çorlu Müftüsü Haliloğlu'ndan "kurbanlıklarınızı belirlenen alanlarda kesin" uyarısı - Son Dakika
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Çorlu Müftüsü Haliloğlu'ndan "kurbanlıklarınızı belirlenen alanlarda kesin" uyarısı

08.07.2022 13:45
Çorlu Müftüsü Haliloğlu'ndan "kurbanlıklarınızı belirlenen alanlarda kesin" uyarısı

Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, bayramda kurbanlıkların belirlenen alanlarda kesilmesi gerektiğini söyledi.

Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, bayramda kurbanlıkların belirlenen alanlarda kesilmesi gerektiğini söyledi.

Müftülüğün toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Haliloğlu, herkesin iyi ve güzel bir bayram geçirmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kurban kesimlerinin hijyen kurallarına uygun şekilde yapılması için Kaymakamlık ve diğer kurumlarla komisyon kurduklarını belirten Haliloğlu, "İlçemizde Kaymakamlık koordinasyonunda kurban satış ve kesim yerleri belli oldu. Kurban kesim alanları belirlenirken, özel kesim alanlarının yerleri de belirlendi. Bu kesim alanları, komisyonun belirlediği şekilde denetlenerek kontrol altında tutulacak." dedi.

Belediyeye ait kesim alanı olan mezbahalarda dini vecibelere göre kurbanların kesildiğini ifade eden Haliloğlu, "Herkes kafasına göre yerlerde kesim yapamayacak. Bunlarla ilgili cezai işlem uygulanacak. Ayrıca, vekaletle kurban kesimleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl da devam ediyor. Kurban kesimleri Türkiye Diyanet Vakfı'nda, yurt içi 2250, yurt dışında ise 1800 lira olarak belirlendi." diye konuştu.

Çorlu'daki cami sayısının yeterli olmadığını anlatan Haliloğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde 56 camimiz var. Bunların 54'ünde görevlimiz bulunuyor, 2'sinde görevlimiz yok. 55 imam ve 30 müezzin ile ilçede faaliyetlerimiz sürüyor. İlçemizde 2023 yılının sonunda ibadete açmayı planladığımız bir camimizin inşaatı devam ediyor. Bunların dışında ilçe genelinde yaz Kur'an kurslarımız ve 4-6 yaş arası okul öncesi dini ve manevi eğitim verdiğimiz kurslarımız da devam ediyor."

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kurban, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu Müftüsü Haliloğlu'ndan 'kurbanlıklarınızı belirlenen alanlarda kesin' uyarısı - Son Dakika

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