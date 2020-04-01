Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Zorunlu olmadıkça dışarıya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, 'Zorunlu olmadıkça dışarıya... - Son Dakika

Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Zorunlu olmadıkça dışarıya...

7 saat önce

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer bölgede evde kalmaya ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya büyük oranda özen gösterildiğini söyledi.

Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer,

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer bölgede evde kalmaya ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya büyük oranda özen gösterildiğini söyledi.


Bu sonucu bilimsel verilere dayandıran ve bölgede bulunan hava kalitesi istasyonundan alınan verileri kamuoyuna aktaran Dekan Tecer, "Bölgemizde evde kalmaya zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterdik mi sorusuna yanıtımız büyük oranda evet olur. Bölgemizde bulunan Çerkezköy'deki hava kalitesi istasyonundan aldığımız verileri analiz ettiğimizde iki sonuç karşımıza çıkıyor. Özellikle trafikten kaynaklandığını bildiğimiz hava kirletici olan azot oksitler 2020 yılı Mart ayı boyunca azalma trendi göstermiş. Tedbirlerin başladığı 12 Mart 2020 tarihine kadar ortalama metreküpte 96,38 mikrogram olan konsatrsayon 13 - 29 Mart tarihleri arasında metreküpte 43,34 mikrogram seviyesine kadar düşmüş. Ancak, 20 - 22 Mart tarihleri olan hafta sonu günlerinde ne yazık ki bu değer metreküpte 100,63 mikrogram seviyesine çıkmış. Bu durum, hafta sonu insanımızın araçlarıyla dışarı çıktıklarını ve evde kalma konusuna özen göstermediğine işaret ediyor. Fakat bu durumun bir sonraki hafta sonunda devam etmediğini sevinerek görüyoruz. 29 Mart ile başlayan hafta sonu günlerinde Cumartesi ve Pazar günü de dahil azot oksit konsatrasyonları metreküpte 31,99 mikrogram seviyesine gerilemiş durumda" dedi.


Lokman Hakan Tecer ayrıca, "İnanıyorum ki, bu bilinç ve duyarlılıkla bu salgını en az acı ve kayıp ile geride bırakacağız. Devlet ve millet olarak bu zor günlerin üstesinden hayatın pek çok alanında yeni bir tavır alarak, yeni bir yaşam tarzı benimseyerek, su, gıda gibi doğal kaynaklarımız da koruyarak geride bırakacağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:30 Kaynak: İHA

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