Son Dakika Haberleri: Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı
Son Dakika Güncel Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı

Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı

7 saat önce

Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı, törenle kutlandı.

Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı, System.String[]

Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı, törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenklerin sunumunun ardından tören, hava muhalefeti nedeniyle Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Vehbi Günaştı İlkokulu öğrencilerinin "1 Kasım" isimli oratoryoyu sahnelemesinin ardından tören sona erdi.

Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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