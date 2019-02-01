Çorlu'nun Nüfusu Belli Oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin nüfusu 262 bin 862 oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin nüfusu 262 bin 862 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre 31 Aralık 2018 itibariyle Çorlu'nun nüfusu 262 bin 862 oldu.



TÜİK verilerine göre 2015 yılı sonunda 245 bin 588 olan Çorlu nüfusu 2016 sonu itibariyle 253 bin 551, 2017 sonu itibariyle de 260 bin 437 olarak açıklanmıştı. 2018 sonu itibariyle ilçenin nüfusu 262 bin 862 oldu. - TEKİRDAĞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Bakan Açıkladı! Turizm Fonu Kuruluyor

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi