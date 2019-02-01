Son Dakika Haberleri: Çorlu'nun Nüfusu Belli Oldu

Çorlu'nun Nüfusu Belli Oldu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin nüfusu 262 bin 862 oldu.

Çorlu'nun Nüfusu Belli Oldu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin nüfusu 262 bin 862 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre 31 Aralık 2018 itibariyle Çorlu'nun nüfusu 262 bin 862 oldu.

TÜİK verilerine göre 2015 yılı sonunda 245 bin 588 olan Çorlu nüfusu 2016 sonu itibariyle 253 bin 551, 2017 sonu itibariyle de 260 bin 437 olarak açıklanmıştı. 2018 sonu itibariyle ilçenin nüfusu 262 bin 862 oldu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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