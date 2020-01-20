Çorlu'nun tek ormanlık bölgesi yaşamaya devam edecek - Son Dakika

Çorlu'da bir madencilik şirketinin kum ocağı kapasite artışı için ormanlık alanda 180 bin ağaç kesmeyi öngören ve geçtiğimiz aylarda Tekirdağ İdare Mahkemesince hukuka aykırı olduğuna hükmedilen olumlu ÇED Raporu bu defa da Danıştayca reddedildi. Danıştay tarafından verilen itiraz yolu kapalı nihai karar sonucunda Çorlu'da 180 bin ağacın kesilmesi engellenmiş oldu.



Çorlu Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan Önerler Mahallesi Çukurçengel ve Ağırmeşe Mevki'ilerinde bulunan kum ocaklarının genişletilmesi için Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen ÇED gerekli değildir ve ÇED olumlu raporlarının iptali için açılan davalarda Tekirdağ Bölge İdare Mahkemesi 2019 yılı Haziran ayında Çorlu Belediyesi lehine olumlu karar vermişti. Açılan her iki mahkeme için dava sonucunda verilen karar tutanaklarında özellikle mahkemece oluşturulan bilirkişi heyetlerince hazırlanan bilirkişi raporunda değinildiği üzere iptal nedeni olarak; "Genişletilmesi istenen kum ocaklarının tarım arazileri ve orman bitki örtüsü ile doğal yaşam üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracağı, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kirleterek azaltacağı, bu nedenle civar yerleşim yerlerinin su ihtiyacının olumsuz yönde etkileneceği anlaşıldığından" ÇED gerekli değildir ve ÇED olumlu raporlarının iptal edilmesine karar verilmişti.



Danıştay Altıncı Dairesine yapılan itirazlar sonucu 2019 yılının Aralık ayında varılan karara göre ise; Bölge İdare Mahkemesinin haklı olduğunun ve verilen karar neticesinde itiraz yollarının kapatılması gerektiğinin tespiti yapılarak dosyanın kapatılması gerektiğine karar verildi. Böylece şehrin tek ormanlık yapısına sahip bölgenin Trakya Bölgesinin kuzeyinde Kırklareli ili içerisindeki Longoz Ormanlarından başlayarak İstanbul ili içerisindeki Belgrad Ormanlarına kadar uzanan Istranca Ormanlarının güney bölgesini oluşturan Esetçe Ormanlarının bu kararla tahrip olmasının önüne geçilmesi engellenmiş oldu.



Başkan Sarıkurt: "Doğanın talan edilmesine izin veremeyiz"



Konunun uzmanlarının ve buna dayanan mahkeme sonuçlarının, çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı içerisinde olan Çorlu Belediyesi için de önem arz ettiğini belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "180 bin ağacın yok olmasına neden olacak kapasite artışına izin çıkmaması için gereken tüm çabayı gösterdik ve sonunda hem bölge mahkemesi hem de Danıştay kararları bizim lehimize sonuçlandı. Çorlu'muz ormanlık alan açısından zayıf bir bölgede yer alıyor. Kent sınırları içerisinde yer alan tek ormanlık bölgemiz Çukurçengel ve Ağırmeşe mevkileri Çorlumuzun nefes alması için hayati önem taşıyor. Burada yer alan kum ocaklarının kapasite arttırmak adına ağaçları katlederek alan genişletme çabasına karşılık sivili toplum kuruluşlarımızla birlikte bir mücadele örneği sergiledik ve 180 bin ağacın kesilmesini önledik. Hem kendi adıma hem de hemşehrilerim adına çok mutluyum. Yaşamın sürdürülebilmesi için temiz çevre çok önemli. Havayı, suları temizleyen ormanların, ağaçların yok olmasına göz yumamayız. Doğanın talan edilmesine izin veremeyiz. Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak boynumuzun borcu. Çorlu'muzun değeri paha biçilemeyecek ormanlarını kurtardığımız için Çorlumuz adına çok mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. - TEKİRDAĞ