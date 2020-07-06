Çorlu'nun trafiğini üniversite çözecek - Son Dakika

Çorlu'nun trafiğini üniversite çözecek

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi ile ortak proje hazırlayan Çorlu Belediyesi projeyi hayata geçiriyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi ile ortak proje hazırlayan Çorlu Belediyesi projeyi hayata geçiriyor.

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Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında 'Koku Derecelendirme (KODER) Mobil Uygulama Projesi' ve 'Sürdürülebilir Ulaşım Sistemi İçin Şehir İçi Toplu Taşıma Hatlarının Modellenmesi ve Optimizasyonu Projesi' hayata geçiriliyor.


Çorlu Belediyesi ve NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi'nin birlikte yürüttüğü iki proje kapsamında Çorlu halkının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


Geçtiğimiz aylarda Çorlu Belediyesi tarafından yayınlanan Çorlu İçin Çözüm Odaklı Proje Anketinde Çorlu halkı tarafından yapılan oylamalar sonucunda en çok talep edilen projelerden biri olan Koku Derecelendirme (KODER) Mobil Uygulama Projesi ile Çorlu halkının ikamet ettiği adresten ya da bulunduğu konumdan anlık koku memnuniyeti değerlendirmelerini yapabilecekleri bir mobil aplikasyon oluşturulması hedefleniyor. Proje ekibinde Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer'in (Proje Koordinatörü) yanı sıra Araştırma Görevlisi Dr. Can Burak Özkal (Proje Yöneticisi) ve Araştırma Görevlisi Burak Sevinç yer alıyor.


Proje ile ilgili kat edilen aşamaların incelendiği toplantıda proje yürütücüsü olarak sunum yapan Araştırma Görevlisi Dr. Can Burak Özkal devam etmekte olan çalışmalar ile ilgili Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi Meclis ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyesi Alev Ateş Türk, TEKULAŞ Genel Müdürü Hüseyin Özcan ve yetkililerin de yer aldığı toplantıda bilgilendirmede bulundu.


İş birliği yapılan ikinci proje olan Sürdürülebilir Ulaşım Sistemi İçin Şehir İçi Toplu Taşıma Hatlarının Modellenmesi ve Optimizasyonu Projesi ile Çorlu'da artan nüfus nedeniyle yolcu otobüslerinin güzergahı, sefer sayısı ve sıklığı gibi faktörlerin doğru planlanmaması sonucu ortaya çıkan sorunların en aza indirgenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında geliştirilecek modelin öncelikle bir pilot hat belirlenip uygulanması ve daha sonra tüm ilçede yaygınlaştırılması planlanıyor. Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer'in proje koordinatörü olarak yer aldığı proje ekibinde Prof. Dr. Aysun Sağbaş, Dr. Öğretim Üyesi Dr. Ulviye Polat Öğretim Üyesi Dr. Filiz Gürtuna yer alıyor. Proje Yöneticisi Prof. Dr. Aysun Sağbaş toplantıda, projede gelinen noktaları anlatarak bundan sonra nasıl bir süreç izleneceğini ve uygulanacak sistemi aktardı.


Devam etmekte olan projeler hakkında konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Her gün büyüyen ve gelişen kentimiz beraberinde pek çok sorunu da getiriyor. Bizler Çorlu Belediyesi olarak kentimizin sorunlarına yetişmeye çalışıyoruz ve değerli bilim insanlarımızla ortak projelerde buluşarak bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer başta olmak üzere değerli hocalarımıza projelere verdikleri emekler ve kentimize sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorlu'nun trafiğini üniversite çözecek - Son Dakika
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