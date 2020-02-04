Çorlu'nun yeni nüfusu 270 bin 944 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'nun yeni nüfusu 270 bin 944 oldu - Son Dakika

Çorlu'nun yeni nüfusu 270 bin 944 oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Çorlu'nun nüfusu 270 bin 944 oldu.

Çorlu'nun yeni nüfusu 270 bin 944 oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Çorlu'nun nüfusu 270 bin 944 oldu.


2018 yılında 262 bin 862 olan Çorlu nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 8 bin 82 kişilik artışla 270 bin 944 oldu. Bu nüfusun 138 bin 555'i erkek ve 132 bin 389'u ise kadından oluştu.


Çorlu'nun nüfusu en yüksek mahallesi 39 bin 382 kişiyle Şeyhsinan Mahallesi olurken, Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre mahallerde yaşayan nüfus sayıları ise şöyle oluştu: "Alipaşa Mahallesi10 bin 135, Cemaliye Mahallesi 9 bin 22, Çobançeşme Mahallesi 13 bin 814, Cumhuriyet Mahallesi 670, Deregündüzlü Mahallesi 126, Esentepe Mahallesi 14 bin 9, Hatip Mahallesi 4 bin 331, Havuzlar Mahallesi 10 bin 532, Hıdırağa Mahallesi 8 bin 775, Hürriyet Mahallesi 11 bin 129, Kazımiye Mahallesi 10 bin 965, Kemalettin Mahallesi 16 bin 183, Maksutlu Mahallesi 73, Muhittin Mahallesi 38 bin 443, Nusratiye Mahallesi 19 bin 887, Önerler Mahallesi 3 bin 896, Reşadiye Mahallesi 34 bin 868, Rumeli Mahallesi 9 bin 527, Şahpaz Mahallesi 492, Sarılar Mahallesi 385, Şeyhsinan Mahallesi 39 bin 382, Seymen Mahallesi bin, Silahtarağa Mahallesi 3 bin 292, Türkgücü Mahallesi 989, Yenice Mahallesi bin 635, Zafer Mahallesi 7 bin 381


2018 yılı verilerine göre Tekirdağ'ın 1 milyon 29 bin 927 olan nüfusu ise 1 milyon 55 bin 412 kişiye yükseldi.


Tekirdağ'ın tüm ilçelerindeki son nüfus sayıları ise şöyle: Çorlu 270 bin 944, Süleymanpaşa 204 bin 1, Çerkezköy 174 bin 529, Kapaklı 120 bin 489, Ergene 63 bin 821, Malkara 52 bin 453, Saray 49 bin 605, Hayrabolu 32 bin 268, Şarköy 32 bin 267, Muratlı 29 bin 28, Marmaraereğlisi 26 bin 7. - TEKİRDAĞ

Türkiye İstatistik Kurumu, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu
TÜİK verilerine göre 2019 yılında nüfusu en az olan 3 ilimiz; Tunceli, Bayburt ve Ardahan oldu Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:35:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorlu'nun yeni nüfusu 270 bin 944 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]