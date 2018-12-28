Çorlu Polisi Zehir Tacirlerinin Kökünü Kazıyor
45 dakika önce
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gençleri zehirleyen ve torbacı olarak nitelenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon üzerine operasyon düzenliyor ve darbe üzerine darbe vuruyor.
Çorlu
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gençleri zehirleyen ve torbacı olarak nitelenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon üzerine operasyon düzenliyor ve darbe üzerine darbe vuruyor.
Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri satışa hazır fişeklenmiş halde 263 fişek eroin maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.
Uyuşturucu madde ve paraya el koyan polis ekipleri S.Ç. ve Z.T. adlı şüphelileri gözaltına aldı - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:40 Kaynak: İHA
Evde Doğurduğu Bebeğini Öldüren 19 Yaşındaki Katil Anne İçin Karar Verildi
Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Öldürüp Bahçeye Gömmüş
Cep Telefonundaki Fotoğraf YPG'li Teröristi Ele Verdi