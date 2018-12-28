Son Dakika Haberleri: Çorlu Polisi Zehir Tacirlerinin Kökünü Kazıyor

Çorlu Polisi Zehir Tacirlerinin Kökünü Kazıyor

45 dakika önce

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gençleri zehirleyen ve torbacı olarak nitelenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon üzerine operasyon düzenliyor ve darbe üzerine darbe vuruyor.

Çorlu Polisi Zehir Tacirlerinin Kökünü Kazıyor, System.String[]
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gençleri zehirleyen ve torbacı olarak nitelenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon üzerine operasyon düzenliyor ve darbe üzerine darbe vuruyor.

Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri satışa hazır fişeklenmiş halde 263 fişek eroin maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ve paraya el koyan polis ekipleri S.Ç. ve Z.T. adlı şüphelileri gözaltına aldı - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:40 Kaynak: İHA

Narkotik, Çorlu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evde Doğurduğu Bebeğini Öldüren 19 Yaşındaki Katil Anne İçin Karar Verildi Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Öldürüp Bahçeye Gömmüş Cep Telefonundaki Fotoğraf YPG'li Teröristi Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 23:25:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu Polisi Zehir Tacirlerinin Kökünü Kazıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]