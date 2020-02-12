Çorlu polisinden şafak baskını - Son Dakika
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Çorlu polisinden şafak baskını

12 dakika önce

Çorlu'da narkotik ekiplerince, önceden belirlenen 4 ayrı hedefe baskın gerçekleştirildiÇorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Kore Mahallesi olarak anılan Hıdırağa Mahallesi'nde önceden belirlenen 4 ayrı hedefe eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi.

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Çorlu'da narkotik ekiplerince, önceden belirlenen 4 ayrı hedefe baskın gerçekleştirildi


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Kore Mahallesi olarak anılan Hıdırağa Mahallesi'nde önceden belirlenen 4 ayrı hedefe eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. Narkotik dedektör polis köpeğinin de kullanıldığı operasyon kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan aranması ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. isimli şahsın evine baskın düzenleyen polis bu kişinin evinde yaptığı aramada yaklaşık 100 gram bonzai adı da verilen sentetik uyuşturucu kannabinoid maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin TL para, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait mermiler ile motor-şase numaraları kazınmış, plakasız, beyaz renkli, motosiklet ele geçirildi.


Hükümlü ve tutuklunun kaçması, dolandırıcılık, silahla yağma, gece vakti silahla yağma suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.E. isimli şahsın evine de baskın düzenleyen polis ekipleri yaptıkları aramalarda bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçidi.


Polis ekipleri operasyon kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçlaması ile aranan ve firar olan E.H. ile yine aynı suçtan arandığı tespit edilen İ.Ç. farklı bir soruşturma dosyasında parmak izi tespit edilen Ç.B. isimli şahısları da gözaltına aldı.


Uyuşturucu maddeler ile suç unsurlarına el koyan polis ekipleri toplam 6 şüpheliyi de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
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