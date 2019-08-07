Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bayram öncesi piyasaya sürülmek istenen 1 kilogram uyuşturucu madde ve uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:27 Kaynak: İHA
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bayram öncesi piyasaya sürülmek istenen 1 kilogram uyuşturucu madde ve uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Silahtarağa Mahallesi'nde ikamet eden bir kişiyi takibe aldı. Şahsın aracında ve ikametinde yaptıkları aramalarda bir kısmı satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 1 kilogram bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, 78 adet uyuşturucu nitelikli hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık bin 500 TL ile çok sayıda telefon hattı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ
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