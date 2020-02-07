Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi.

Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken iki şüpheli de gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu NSM Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa ve Reşadiye Mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde polis ekiplerince eş zamanlı aramalar yapıldı.


Yapılan aramalarda satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili S. B. ve R. Ö. isimli iki kadın gözaltına alındı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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