Son Dakika Haberleri: Çorlu Polisinden Yılbaşı Gecesi Uyuşturucu Operasyonu

Çorlu Polisinden Yılbaşı Gecesi Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri yaptıkları operasyonda satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çorlu Polisinden Yılbaşı Gecesi Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri yaptıkları operasyonda satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yılbaşı kutlamaları öncesinde Hıdırağa Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada 30 gram eroin maddesi, yaklaşık 30 adet uyuşturucu nitelikli hap, uyuşturucu maddelerin satışa hazır hale getirilmesinde kullanılan hassas terazi ve ölçü kabı, 2 adet pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Uygulama kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda iki kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak bir kişiye de uyuşturucu madde kullanmak suçlaması ile yasal işlem yaptı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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