Çorlu polisinden zehir tacirlerine geçit yok

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) ekiplerinin yaptıkları uygulamada satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirdi.



Edinilen bilgilere göre, Çorlu NSM ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi.



Yapılan uygulamada satışa hazır halde 63 fişek bonzai, 26 fişek eroin maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.



Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi de gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ