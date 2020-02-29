Çorlu şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Çorlu şehidi son yolculuğuna uğurlandı

12 dakika önce

İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit olan Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er'in cenazesi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nden kaldırıldı.

Çorlu şehidi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit olan Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er'in cenazesi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nden kaldırıldı. Şehidin cenazesine binler katıldı.


Tekirdağ'da, İdlib saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er (24) için askeri tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, milletvekilleri, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde düzenlenen törende şehidin annesi Fahriye Er ve babası İhsan Er ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenazede 112 acil sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, şehidin anne ve babasın zorlukla ayakta durabildi. 112 acil sağlık ekipleri zorlukla ayakta durmaya çalışan şehidin annesini sandalyede sakinleştirmeye çalıştı.


Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Birhan Er'in naaşı top aracına bindirildi. Şehit Er'in cenazesi mezarlığa götürülürken cadde boyunca yoğun kalabalıklar oluştu. Cadde boyunca dualar okunurken şehidin cenazesi Çorlu Şehitliği'ne defnedildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Piyade, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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