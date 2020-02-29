Çorlu şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Çorlu şehidi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit olan Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er'in cenazesi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nden kaldırıldı.

Çorlu şehidi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit olan Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er'in cenazesi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nden kaldırıldı. Şehidin cenazesine binler katıldı.

Tekirdağ'da, İdlib saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er (24) için askeri tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, milletvekilleri, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde düzenlenen törende şehidin annesi Fahriye Er ve babası İhsan Er ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenazede 112 acil sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, şehidin anne ve babasın zorlukla ayakta durabildi. 112 acil sağlık ekipleri zorlukla ayakta durmaya çalışan şehidin annesini sandalyede sakinleştirmeye çalıştı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Birhan Er'in naaşı top aracına bindirildi. Şehit Er'in cenazesi mezarlığa götürülürken cadde boyunca yoğun kalabalıklar oluştu. Cadde boyunca dualar okunurken şehidin cenazesi Çorlu Şehitliği'ne defnedildi.

(Halil Dağ - Serdar Şahin/İHA)

Tekirdağ, Piyade, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz
İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli ABD'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 21:49:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorlu şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]