Çorlu Şehitliği'ndeki küçük bayrak direkleri çalındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki şehitlikte bulunan 9 küçük bayrak direği çalındı.

Omurtak Caddesi İstanbul yolundaki Çorlu Şehitliği'nde şehit mezarlarının yanında duran yaklaşık 15 santimetre yüksekliğindeki 9 bayrak direğinin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler, direkleri satmak için çaldığı iddia edilen O.B'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, AA muhabirine, yaşanan olayın kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Şehitliğe aydınlatma sistemi kurduklarını ve bölgenin kurulacak güvenlik kameralarıyla 24 saat gözetleneceğini belirten Sarılı, "Çalınan bayrak direklerinin yerine yenileri takılacak. Bu tür olayların yaşanmaması için her türlü önlemi alıyoruz. Güvenlik kameraları cuma günü hizmete girecek." dedi.