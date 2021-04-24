Çorlu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Atatürk ve Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere ilçenin en işlek noktaları kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

İlçe merkezinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, dışarıda olan vatandaşları mecburi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Bazı büyük marketlerde ise yoğunluk oluştuğu gözlendi.