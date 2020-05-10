Çorlu sokakları yaşlılara kaldı - Son Dakika

Çorlu sokakları yaşlılara kaldı

TEKİRDAĞ - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının geçici süreliğine sona erdirilmesi ve 11: 00-15: 00 saatleri arasında 4 saatlik izin verilmesi nedeniyle Çorlu'daki yaşlılar sokaklara çıktı.

Kimi Cumhuriyet Meydanı'na kimi de Atatürk Meydanı'na çıkan yaşlılar uzun süreden beri sokağa çıkmadıklarını belirterek uygulamanın güzel olduğunu söylediler.

Yaşlılardan bazıları yasak süresince hiç dışarı çıkmadıklarını ilk kez sokağa çıktıklarını söyledi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçede görev yapan polis ekipleri çıkışlarına izin verilen yaşlıları sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri için ikaz etti.