Son Dakika Haberleri: Çorlu Tiyatrocu Semahat Dede, Hayatını Kaybetti

Çorlu Tiyatrocu Semahat Dede, Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Tiyatrocu Semahat Dede, hayatını kaybetti (2)TOPRAĞA VERİLDİTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tedavi gördüğü mide kanseri rahatsızlığından hayatını kaybeden Semahat Dede (48), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tiyatrocu Semahat Dede, hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tedavi gördüğü mide kanseri rahatsızlığından hayatını kaybeden Semahat Dede (48), gözyaşları arasında toprağa verildi. Dede son yolculuğunda tabutunun üzerine çok sevdiği çiçekli tacı ile uğurlandı. Semahat Dede'nin cenazesi, Merkez Garaj Camii'ne getirildi. Cenazeye, Dede ailesinin yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ak Parti Belediye Başkan Adayı Serkan Erçili, Dede'nin tiyatro oyuncu arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Dede'nin çok sevdiği çiçekli tacı tabutunun üzerine konuldu. Semahat Dede'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:13 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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