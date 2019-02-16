Çorlu Tiyatrocu Semahat Dede, Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Tiyatrocu Semahat Dede, hayatını kaybetti (2)TOPRAĞA VERİLDİTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tedavi gördüğü mide kanseri rahatsızlığından hayatını kaybeden Semahat Dede (48), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Tiyatrocu Semahat Dede, hayatını kaybetti (2)
TOPRAĞA VERİLDİ Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde tedavi gördüğü mide kanseri rahatsızlığından hayatını kaybeden Semahat Dede (48), gözyaşları arasında toprağa verildi. Dede son yolculuğunda tabutunun üzerine çok sevdiği çiçekli tacı ile uğurlandı. Semahat Dede'nin cenazesi, Merkez
Garaj Camii'ne getirildi. Cenazeye, Dede ailesinin yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt
, Ak Parti Belediye Başkan Adayı Serkan
Erçili, Dede'nin tiyatro oyuncu arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Dede'nin çok sevdiği çiçekli tacı tabutunun üzerine konuldu. Semahat Dede'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:13 Kaynak: DHA
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