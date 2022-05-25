Çorlu Tren Katliamı Davası... Muharrem Erkek: "Sanmasın Ki Gerçek Sorumlular, Sonsuza Kadar Kaçabilecek" - Son Dakika
Üye Girişi

Çorlu Tren Katliamı Davası... Muharrem Erkek: "Sanmasın Ki Gerçek Sorumlular, Sonsuza Kadar Kaçabilecek"

25.05.2022 12:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek; Çorlu tren katliamı davasında ailelerin, gerçek sorumlularla ilgili iddianame hazırlanmamasını gerekçe göstererek salonu terk etmesinin ardından, “Sanmasın ki gerçek sorumlular, sonuna kadar kaçabilecek. Hukuk her şeyi takip eder ve edecek” açıklamasını yaptı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek; Çorlu tren katliamı davasında ailelerin, gerçek sorumlularla ilgili iddianame hazırlanmamasını gerekçe göstererek salonu terk etmesinin ardından, "Sanmasın ki gerçek sorumlular, sonuna kadar kaçabilecek. Hukuk her şeyi takip eder ve edecek" açıklamasını yaptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında, 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı Çorlu tren katliamı davasına bugün devam edildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 10. Duruşmada; müştekiler ve avukatları, gerçek sorumlular hakkında iddianamenin hala hazırlanmamış olmasına tepki göstererek duruşma salonunu terk etti. Duruşma, 5 Ekim 2022 tarihine ertelendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, duruşmanın ardından; ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Erkek, şunları söyledi:

"HUKUK DEVLETİ, TEMELİNDEN SARSILDI BU SİSTEMDE: Aileler, bu davaya katılanlar, avukatları; hep birlikte duruşmayı terk ettiler. O kadar haklılar ki… 8 Temmuz'da 4 yıl olacak. 4 yıldır adalet arıyor; evladını kaybeden anneler, babalar. 7'si çocuk, 25 kişi hayatını kaybetti; yüzlerce yaralı var. ve gerçek sorumlular hakkında hala iddianame hazırlanmadı. Üstelik mahkeme; bu kazanın ilk soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı hakkında da suç duyurusunda bulundu. Mahkeme bulundu bunu. O da bekliyor... Çünkü hukuk devleti temelinden sarsıldı artık, bu sistemde. Bu sistemde yargı, adalet; yürütmenin, siyasetin ağır vesayeti altında. Asıl sorun bu. Görevini yapamıyor hakimler, savcılar. Ama yapmak zorundalar. Adalet çok kutsal bir kavram. Adaleti temelinden sarsarsanız, işte gerçek beka sorunu odur.

HUKUK HER ŞEYİ TAKİP EDER: 4 yıl. Bu davada 4 tane gariban yargılanıyor. İşte makinisti, işçisi; 4 tane. ve aileler 4 yıldır gerçek sorumlular hakkında iddianame bekliyor. İlk soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı hakkında iddianame bekliyor. Duruşma salonunu terk ettiler. Şimdi adliyeye yürüyorlar. Şunu da söylemek istiyorum. Göreceksiniz. Bu memlekette tüm adaletsizlikleri, adaletle ortadan kaldıracağız. Sanmasın ki gerçek sorumlular, sonuna kadar kaçabilecek. Hukuk her şeyi takip eder ve edecek."

Çorlu Tren Katliamı Davası... Muharrem Erkek: Sanmasın Ki Gerçek Sorumlular, Sonsuza Kadar Kaçabilecek
Çorlu Tren Katliamı Davası... Muharrem Erkek: Sanmasın Ki Gerçek Sorumlular, Sonsuza Kadar Kaçabilecek
Çorlu Tren Katliamı Davası... Muharrem Erkek: Sanmasın Ki Gerçek Sorumlular, Sonsuza Kadar Kaçabilecek
Çorlu Tren Katliamı Davası... Muharrem Erkek: Sanmasın Ki Gerçek Sorumlular, Sonsuza Kadar Kaçabilecek

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem Erkek, Hukuk, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu Tren Katliamı Davası... Muharrem Erkek: 'Sanmasın Ki Gerçek Sorumlular, Sonsuza Kadar Kaçabilecek' - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Uzmanlar uyardı: Zehirli pusula denizanalarının ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:50:09. #1.11#
SON DAKİKA: Çorlu Tren Katliamı Davası... Muharrem Erkek: "Sanmasın Ki Gerçek Sorumlular, Sonsuza Kadar Kaçabilecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement