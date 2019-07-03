Son Dakika Haberleri: Çorlu tren kazasına ilişkin ilk duruşmada mahkeme heyeti davadan çekildi
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Çorlu tren kazasına ilişkin ilk duruşmada mahkeme heyeti davadan çekildi

41 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçen yıl 25 kişinin ölümüne neden olan tren kazasına ilişkin 4 sanığın yargılandığı duruşmada güvenlik güçleri ile yakınlarını kaybedenler arasında gerginlik yaşandı, mahkeme heyeti davadan çekildi.

Çorlu tren kazasına ilişkin ilk duruşmada mahkeme heyeti davadan çekildi, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçen yıl 25 kişinin ölümüne neden olan tren kazasına ilişkin 4 sanığın yargılandığı duruşmada güvenlik güçleri ile yakınlarını kaybedenler arasında gerginlik yaşandı, mahkeme heyeti davadan çekildi.

Duruşma başlamadan önce aralarında yakınlarını kazada kaybedenler, yaralananlar ve onlara destek verenlerin bulunduğu grup, "Adalet istiyoruz" yazılı pankart ve yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu dövizlerle Çorlu Adliyesi'ne yürüdü.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:07 
Tren Kazası, Tekirdağ, Çorlu, Dünya
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