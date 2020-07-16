Çorlu Tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti inceleme yaptı - Son Dakika

Çorlu Tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti inceleme yaptı

Çorlu Tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti inceleme yaptı Çorlu Tren kazasına bilirkişi incelemesi 8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı seferini yaptığı sırada Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'nde yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili olarak bilirkişi...

Çorlu Tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti inceleme yaptı

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi

Çorlu Tren kazasına bilirkişi incelemesi

TEKİRDAĞ - 8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü- Halkalı seferini yaptığı sırada Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'nde yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili olarak bilirkişi heyeti tarafından kaza yerinde inceleme yapıldı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Haziran'da görülen davanın 5. duruşmasında, kazanın meydana geldiği yerde keşif yapacak 7 kişilik bilirkişi heyeti belirlenmişti.

Kazanın yaşandığı Sarılar Mahallesi'ne gelen heyet kazanın meydana geldiği bölgede raylar üzerinde ve çevrede incelemelerde bulundu. Katener hat bakım aracıyla menfezleri inceleyen ve sık sık notlar alan bilirkişi heyetinin inceleme yaptığı alana kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da girmek istedi. Ancak alanda hazır bekleyen jandarma ekiplerin keşfin yapıldığı alana girişe izin vermedi. Bilirkişi heyeti incelemelerin ardından alandan ayrıldı.

Kazayla ilgili olarak görülen davada TCDD görevlilerinden oluşan 4 kişi hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan dava sürüyor.

Uzunköprü, Sarılar, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu Tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti inceleme yaptı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:33 ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi 19:19 Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi
19:33
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
19:19
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 22:19:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorlu Tren kazasının yaşandığı yerde bilirkişi heyeti inceleme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]