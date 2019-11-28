Çorlu TSO Akademi'den kalite eğitimi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Akademi tarafından düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında düzenlenen ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi gerçekleştirildi.



Süleyman Serkan Yılmaz'ın sunumuyla Çorlu TSO Kuzey Eğitim Salonu'nda gerçekleşen eğitimde; Kalitenin Tanımı ve Tarihçesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Tarihçesi, Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri, Problem Çözme Teknikleri Temel Eğitimi, ISO 9001-2015 Yeni Yaklaşımlar, ISO 9001-2015 Standartları, Denetim-İç tetkik ve İlgili Kavramlar, İç Tetkikçinin Özellikleri, Denetim Türleri, İç Denetim Planının Oluşturulması, İç Tetkik Soru Listelerinin Hazırlanması, İç Denetimin Gerçekleştirilmesi, İç Denetim Sonrası Raporlama ve Uygunsuzlukların Kayıt Altına Alınması, Uygunsuzlukların Bildirilmesi, Takibi ve Kapatılması, İç Denetim Simülasyonu konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı. - TEKİRDAĞ