Son Dakika Haberleri: Çorlu TSO Akademi'den kalite eğitimi
Son Dakika Ekonomi Çorlu TSO Akademi'den kalite eğitimi - Son Dakika Ekonomi

Çorlu TSO Akademi'den kalite eğitimi

6 saat önce

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Akademi tarafından düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında düzenlenen ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi gerçekleştirildi.

Çorlu TSO Akademi'den kalite eğitimi, System.String[]

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Akademi tarafından düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında düzenlenen ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi gerçekleştirildi.


Süleyman Serkan Yılmaz'ın sunumuyla Çorlu TSO Kuzey Eğitim Salonu'nda gerçekleşen eğitimde; Kalitenin Tanımı ve Tarihçesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Tarihçesi, Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri, Problem Çözme Teknikleri Temel Eğitimi, ISO 9001-2015 Yeni Yaklaşımlar, ISO 9001-2015 Standartları, Denetim-İç tetkik ve İlgili Kavramlar, İç Tetkikçinin Özellikleri, Denetim Türleri, İç Denetim Planının Oluşturulması, İç Tetkik Soru Listelerinin Hazırlanması, İç Denetimin Gerçekleştirilmesi, İç Denetim Sonrası Raporlama ve Uygunsuzlukların Kayıt Altına Alınması, Uygunsuzlukların Bildirilmesi, Takibi ve Kapatılması, İç Denetim Simülasyonu konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı. - TEKİRDAĞ

Serkan Yılmaz, Çorlu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi! Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 21:48:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu TSO Akademi'den kalite eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]