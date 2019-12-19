Çorlu TSO Başkanı Volkan: "Çorlu'yu dünya sahnesine çıkartacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu TSO Başkanı Volkan: 'Çorlu'yu dünya sahnesine çıkartacağız' - Son Dakika

Çorlu TSO Başkanı Volkan: "Çorlu'yu dünya sahnesine çıkartacağız"

6 saat önce

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyeliğine seçildi.

Çorlu TSO Başkanı Volkan:

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyeliğine seçildi. İzzet Volkan bundan sonra Çorlu ve Tekirdağ'ı dünya sahnesine çıkartmak için çalışma yapacaklarını kaydetti.


Konu hakkında açıklama yapan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Başta ülkemiz olmak üzere bölgemizi ve Odamızı ICC Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyinde temsil edeceğimden dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Uluslararası sanayi ve ticaret ilişkileri perspektifindeki bu onurlu görevde; yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte ülkemiz iş dünyasının tanıtımı, Türkiye'nin gelişen ve büyüyen ekonomisinin bütün ülkelere aktarılması; uluslararası açıdan önemli katkılar sağlayacaktır. Uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev almanın, sahip olduğumuz potansiyeli, birikimi, ülkemizin gelişimini ve kalkınmasını anlatmak için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum.


Camiamızı uluslararası arenada en üst seviyeye taşıyan ve bu onurlu görevde ülkemize hizmet etme fırsatı veren TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımı sunarım. Seçim sürecinde desteğini esirgemeyen görevi devir aldığım TOBB Başkan Yardımcısı Sayın Ayhan Zeytinoğlu'na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiamıza, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza, değerli basınımıza, kıymetli dostlarıma ve sevgili aileme teşekkür ederim" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
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