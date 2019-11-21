Son Dakika Haberleri: Çorlu TSO Başkanı Volkan: "Ülkemiz ve bölgemiz için tüm kurum ve kuruluşların yanındayız"
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Çorlu TSO Başkanı Volkan: "Ülkemiz ve bölgemiz için tüm kurum ve kuruluşların yanındayız"

6 saat önce

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, ülke ve bölge için tüm kurum ve kuruluşların yanında olacaklarını söyledi.

Çorlu TSO Başkanı Volkan:

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, ülke ve bölge için tüm kurum ve kuruluşların yanında olacaklarını söyledi.


Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan, Meclis Sayman Üyesi İsmail Korkut, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kaya Kumyol ve Genel Sekreter İbrahim Karağöz protokol ziyaretleri kapsamında Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç'a ziyarette bulunarak yeni görevlerinde hayırlı olsun dileklerini iletti.


Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Görevlerine yeni gelen kurum amirlerimize başarılar diliyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek bölgemiz ve ülkemiz için başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden gelen tüm desteği her zaman vermeye hazırız" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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