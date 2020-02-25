Çorlu TSO'dan amatör denizci ve telsiz belgesi kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu TSO'dan amatör denizci ve telsiz belgesi kursu - Son Dakika

Çorlu TSO'dan amatör denizci ve telsiz belgesi kursu

6 saat önce

Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi Eğitimi ve Sınavı Odamız Batı Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çorlu TSO'dan amatör denizci ve telsiz belgesi kursu, System.String[]

Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi Eğitimi ve Sınavı Odamız Batı Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci Projesi kapsamında iki oturum şeklinde düzenlenen, Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından verilen eğitimlerin ardından yapılan sınavı başarıyla tamamlayanlar, özel tekne kullanabilme yeterliliğine ve kısa mesafe telsiz belgesine sahip oluyor.


Başvuruların oldukça yoğun olduğu Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi eğitim ve sınavlarının devam edeceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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