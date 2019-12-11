Çorlu TSO'dan deprem semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu TSO'dan deprem semineri - Son Dakika

Çorlu TSO'dan deprem semineri

6 saat önce

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında Deprem Bilinci ve Deprem Anında Yapılması Gerekenler konulu semineri gerçekleştirildi.

Çorlu TSO'dan deprem semineri, System.String[]

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında Deprem Bilinci ve Deprem Anında Yapılması Gerekenler konulu semineri gerçekleştirildi.


Tekirdağ AFAD uzmanları tarafından Çorlu TSO Batı Eğitim Salonu'nda gerçekleşen seminerde, afette alınması gereken tedbirler, öncesi ve sonrası yapılacaklar, afetten sonraki ilk 72 saatin önemi ve doğru davranış şekilleri konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.


Seminere Çorlu TSO Meclis Başkan Yardımcısı ve 13. Meslek Komite Üyesi Umut Güngör de katıldı. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:32 Kaynak: İHA
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