Çorlu TSO'dan

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) tarafından düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında İşte Mutluluk ve Başarı konulu seminer düzenlendi.



Mutlu Beyin Başarılı Çalışanlar, Nasıl Mutlu Şirketler Olabiliriz, Zor Zamanlarda Nasıl Mutlu Olabiliriz? Modern Yaşam Enerjimizi ve Mutluluğumuzu Nasıl Etkiliyor? Mutluluk ve Beyin konularının ele alındığı İşte Mutluluk ve Başarı Semineri yoğun bir katılımla Çorlu TSO Batı Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi. Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 13. Meslek Komite Üyesi Hüseyin Ersoy, 13. Meslek Komite Başkanı Özber Çetin, 13. Meslek Komite Üyesi Ümit Kurtulmuş ve Hüseyin Toker de seminere katılımda bulundu. - TEKİRDAĞ