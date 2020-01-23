Çorlu TSO'dan kaynakçılığı geliştirme semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu TSO'dan kaynakçılığı geliştirme semineri - Son Dakika

Çorlu TSO'dan kaynakçılığı geliştirme semineri

6 saat önce

Oda üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sunma adına çeşitli alanlarda mesleki eğitimler düzenleyen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Çorlu TSO'dan kaynakçılığı geliştirme semineri, System.String[]

Oda üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sunma adına çeşitli alanlarda mesleki eğitimler düzenleyen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, bunlara bir yenisini daha ekledi. Kaynak Teknolojileri ve Kaynakçı Geliştirme Semineri, Çorlu TSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


Çorlu TSO tarafından düzenlenen Kaynak Teknolojileri ve Kaynakçı Geliştirme Semineri, odanın Kuzey Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.


Seminerin açılış konuşmasını yapan Celalettin Dündar; Sektörde Kullanılan Kaynak Yöntemleri, Elektrik Ark Kaynağı, Gazaltı MİG-MAG Kaynağı ve TİG-WİG Kaynak Yöntemleri, Tozaltı Kaynağı, Oksi Asetilen Kaynağı, Tamir Bakım ve Sert Lehimleme Teknikleri, Ramazan Aslan; Kaynak Mühendisliği, Kaynak Teknikerliği, Kaynak İnspektörlügü ile ilgili tanıtım, Mustafa Tosun; Uluslararası Kaynakçı Belgelendirmesi ve Tahribatsız, Tahribatlı Muayene Yöntemleri (NDT), Aykut Gülcan ve Erkan Koç; Sektörde Kullanılan Kaynak Makinaları, (TİG-WİG - MİG-MAG - MMA) hakkında katılımcılara bilgiler aktardılar. - TEKİRDAĞ

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:39 Kaynak: İHA
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