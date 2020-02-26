Çorlu TSO'dan KVKK eğitimi - Son Dakika

Çorlu TSO'dan KVKK eğitimi
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Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu işbirliğine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak oda üyelerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu işbirliğine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak oda üyelerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Çorlu TSO Batı Eğitim Salonunda gerçekleşen seminerde KVKK Uzmanı Mert Akçasoy, katılımcılara bilgiler verdi. Seminere oda üyelerinin yanı sıra Çorlu TSO 13. Meslek Komitesi Başkanı Özber Çetin, Komite Üyeleri Ümit Kurtulmuş ve Hüseyin Toker de katıldı. - TEKİRDAĞ
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