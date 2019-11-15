Çorlu TSO'dan mesleki eğitime katkı çalışmaları

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Ergene Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Mesleki eğitime son derece önem veren ve sanayi-eğitim işbirliğini güçlendirme adına çeşitli projeler geliştirerek bazı yatırım ve katkıları hayata geçiren Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan Ergene Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Ergene Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayla Daylan, müdür yardımcıları Refik Yalçın ve Serkan Akdağ ile görüşerek okulda yer alan bölümler, çalışma alanları ve yapılan eğitim çalışmaları ile ilgili olarak bilgiler alan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan Çorlu TSO olarak mesleki eğitimin geliştirilmesi ve bölgenin ihtiyacı olan ara elaman konusunun çözümü için her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. - TEKİRDAĞ