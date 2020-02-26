Çorlu TSO üyelerine KOSGEB bilgilendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu TSO üyelerine KOSGEB bilgilendirmesi - Son Dakika

Çorlu TSO üyelerine KOSGEB bilgilendirmesi

6 saat önce

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) üyelerine yönelik olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) eğitimi düzenlendi.

Çorlu TSO üyelerine KOSGEB bilgilendirmesi, System.String[]

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) üyelerine yönelik olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) eğitimi düzenlendi.


Çorlu TSO ile KOSGEB Tekirdağ Kuzey Müdürlüğü işbirliğinde Çorlu TSO Batı Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme seminerine oda üyeleri katıldı.


KOBİ Uzman Yardımcısı İsmail Taha Çeykel'in sunumlarıyla gerçekleşen toplantıda; KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı, Yurt Dışı Pazar Destek Programı, Teknoyatırım Destek programı, AR-GE Destek Programı, İşbirliği Destek Programı, KOSGEB Veri Tabanı Kaydı ve Güncellenmesi hakkında bilgiler verildi.


Toplantı KOSGEB destekleri hakkında gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle sona erdi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
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