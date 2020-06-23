Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Çorlu sahipsiz değildir" - Son Dakika

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Çorlu sahipsiz değildir"

- Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Çorlu sahipsiz değildir" Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, "Çorlu çöplük olmasın" 11 ilçesi bulunan Tekirdağ'da tek çöplük alanının Çorlu'ya kurulmak istenmesi ile ilgili olarak meslek odalarının başkanları ile birlikte basın toplantısı...

- Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Çorlu sahipsiz değildir"

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Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, "Çorlu çöplük olmasın"

TEKİRDAĞ - 11 ilçesi bulunan Tekirdağ'da tek çöplük alanının Çorlu'ya kurulmak istenmesi ile ilgili olarak meslek odalarının başkanları ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Bizlere yapılanları affedebilir ve hatta unutabiliriz fakat çocuklarımızın geleceğine müdahale edenleri asla unutmayacağız. Çorlu sahipsiz değildir" dedi.

Çorlu Ticaret Borsası Başkanı Yüksel Ertan, Çorlu TSO Meclis Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erdim Noyan, Çorlu'daki meslek odalarının başkanları ile Çorlu TSO Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İzzet Volkan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 ilçesi, 1 milyondan fazla nüfusu bulunan Tekirdağ'ın tamamının çöpünün döküleceği alanın Çorlu ilçemizde yapılmak istenmesini üzülerek öğrendiklerini söyledi.

"Biz evsel atık tesisine değil şehrin içine yapılmasına karşıyız"

Bugüne kadar Tekirdağ genelindeki yatırımlardan hak ettiği payı alamayan bölgenin 11 ilçenin çöplüğü olmasının üretime ve ekonomiye değer katan bölgenin tam anlamıyla cezalandırılması demek olduğunu belirten Volkan, "Geçmiş dönemlerde yapılan yanlışlara karşı mücadele edilmediği için, zamanın çocukları olan bizler bunun bedelini ödedik. Şimdi bizlere düşen görev çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak ve aynı bedeli onlara ödettirmemektir. Biz evsel atık bertaraf tesisine kesinlikle karşı değiliz. Şehrin içine yapılmasına karşıyız. Bize göre yapılması gereken; 11 ilçenin çöpü tek bir alana toplanacaksa bu alanın yerleşim merkezlerine uzak, çevreye zarar vermeyecek bir lokasyon olmasıdır. Eğer bu durum mümkün değilse; bu planlanan alanın daha lokal, ilimizin 3 farklı yerinde, her bölgenin kendi çöplerini bertaraf edeceği yerleşim yerlerine uzak bir alanda yapılmalıdır. Çorlumuzun 11 ilçesi bulunan Tekirdağ'ın tek çöplüğü olmasını kabul etmiyoruz. Buraya Tekirdağ'ın tüm çöpünü getirmek bölgeye yapılacak en büyük kötülük olacaktır. Talebimiz; bir an evvel bu yanlıştan dönülerek, sorunun çözülmesidir" dedi.

"İki ilçe çatışmasına dönüştürülmesine müsaade etmeyeceğiz"

Konu kesinlikle bu çöplüğün Çorlu'da mı yoksa Süleymanpaşa'da mı yapılması hususu değildir diyen Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Yaklaşık 3 yıldır bu çöplerin Süleymanpaşa'ya döküldüğünü öğrendik. Nasıl ki bizler 11 ilçenin evsel atıklarının Çorlu'ya dökülmesini çocuklarımızın geleceği için istemiyorsak, Süleymanpaşa'nın kendi ilçesinde istememesi mücadelesini haklı buluyor ve ayrıca destekliyoruz. Süleymanpaşa' daki çocuklarımızın geleceğine, bizim çocuklarımızın geleceği kadar değer veriyoruz. Konuyu kimsenin iki ilçe çatışmasına dönüştürmesine müsaade etmeyeceğimizin de bilinmesini isteriz" diye konuştu.

"Biz buradayız ve Çorlu'yu çöplük yaptırmamak için mücadele vermeye hazırız"

Açıklamalarının son bölümünde Çorlu'yu çöplüğe çevirmeye çalışanlara da seslenen ve ilçenin sahipsiz olmadığını üzerine basa basa vurgulayan Volkan, "Bu projeyi hayata geçirmeye çalışanlar, Çorlumuzu sahipsiz görmesin. Biz buradayız ve Çorlu'yu çöplük yaptırmamak için mücadele vermeye hazırız. Bu kapsamda Çorlu Halkının hakkını koruma ve Çorlu'ya hizmet etme görevi olan Belediye Başkanımızı, Belediye Meclis Üyelerimizi, tüm Siyasi Parti Başkanlarımızı ve yönetimlerini, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı, bugün bizlerle olan Meslek Kuruluşlarımızı, sorumlulukları çerçevesinde göreve çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

İzzet Volkan ayrıca, "Bugün de gördüğümüz gibi çocuklarımızın geleceği tehdit edildiğinde bir araya gelip tek vücut oluyoruz. Hep birlikte Çorlumuzun 11 ilçesi bulunan Tekirdağ'ın tek çöplüğü olmasını kabul etmiyoruz. Bu mücadelede biz elimizden geleni değil, üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bugün susanların geleceğin vebalini üzerlerinde taşıdıklarını bilmelerini istiyor ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızın istedikleri belli. Bizlere yapılanları affedebilir ve hatta unutabiliriz fakat çocuklarımızın geleceğine müdahale edenleri asla unutmayacağız" açıklamasında bulundu.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Çorlu, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, 'Çorlu sahipsiz değildir' - Son Dakika

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