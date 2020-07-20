Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan: "Ülke sanayisinin lider kenti Çorlu'dur

Prof. Dr. Mustafa Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından Çorlu TSO'ya yaptığı ziyaret ve gerçekleştirilen toplantı ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan ülke sanayisinin lider kentinin Çorlu olduğunu söyledi.



TBMM Meclis Başkanlığı görevine yeniden seçilmesinden dolayı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u tebrik eden Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan yaptığı konuşmada; "Ülke sanayisinin lider kenti Çorlu'muzda sizleri tekrar ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Bugün burada Milletvekillerimiz, Protokol Üyelerimiz ve Oda Başkanlarımız Olarak Yani; Kamu-Özel Sektör temsilcileri olarak bir aradayız. Sayın TBMM Başkanımızın liderliğinde bu birlik ve beraberliğimizi yürüttüğümüz sürece bölgemiz gücüne güç katmaya ve Türkiye ekonomisinin sürükleyici gücü olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.



"Bölgemizi tanıtırken Türkiye'nin başkenti Ankara, sanayinin başkenti ise Çorlu'dur diyoruz"



Çorlu TSO'nun Türkiye'nin ilk odalarından biri olduğunu belirterek, "Çorlu Ticaret ve Sanayi odası olarak; hızla gelişmekte olan Çorlumuzun; Odamıza getirdiği ve getireceği büyük mesuliyetlerin bilincindeyiz. İkinci kez Meclis Başkanı seçilmenizin ardından Çorlumuzda bölgemizin kamu ve özel sektör temsilcileri ile buluşmanız birlikte çalışma gayreti gösteren bizler için enerjimizi artıran çok önemli bir gelişmedir. Tüm çalışmalarımızda amacımız; Çorlumuza en iyi hizmeti vererek, katma değer yaratarak en yüksek memnuniyeti sağlamaktır. Bölgemizi tanıtırken Türkiye'nin başkenti Ankara, sanayinin başkenti ise Çorlu'dur diyoruz" dedi.



"Meclis başkanımızın yeniden seçilmesi bölgemiz için çok önemli bir fırsattır"



Çorlu olarak ilçemize katkı sağlamak açısından tüm kurumlarımız hep beraber Çorlu'nun ekonomisini daha ileriye götürmek için çaba harcıyoruz ifadelerini kullanan Volkan, "Odamız üyeleri ile birlikte, ortak aklın önemine inanarak, faaliyetlerini ülkemizin menfaatleri doğrultusunda sürdürmeye dün olduğu gibi, bundan sonra da devam edecektir. Sözlerime burada son verirken çalışmalarımızın daimi olması amacıyla bizleri ziyaretiniz için onur duyduğumuzu belirtir, sayın Meclis Başkanımızın yeniden TBMM Başkanı seçilmesinin bölgemiz için çok önemli bir fırsat olduğunu tekrar hatırlatır, hepinize saygılarımı sunarım" şeklinde konuştu.



Toplantıda Çorlu TSO meclis üyeleri ile komite başkanları da sektörel bazdaki sorunlarını iletti. - TEKİRDAĞ