Çorlu ve Ergene'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorlu ve Ergene'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Çorlu ve Ergene'de kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı içki ve malzeme ele geçirildi.

Çorlu ve Ergene'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı içki ve malzeme ele geçirildi.


Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, yeni yıl öncesi Tekirdağ'da kaçak içki ve alkol ürünleri getirip pazarlamaya çalışan şahıs ve organizasyonlara Çorlu ve Ergene ilçelerinde 2 farklı iş yerinde ve ikamet adreslerinde aramalar yapıldı.


Aramalarda 251 şişe farklı ebat ve markalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen içki, 13 şişe mükerrer bandrol kullanıldığı değerlendirilen şarap, 600 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 68 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak toplam 2 iş yeri ve 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçlarından yasal işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Ergene, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Masaj salonunda fuhuş yaptırdılar, müşterileri internetten buldular!
İzmir'de bilinçli kaza yapıp sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütüne operasyon Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:45 Hollanda Kadın Milli Takımı'nın Tatar futbolcusu Nurija, 20 yıl sonra biyolojik annesine kavuştu - Son Dakika Haber
18:42 Endonezya'da Çin'in Uygurlara yönelik politikaları protesto edildi - Son Dakika Haber
18:40 Uyuşturucu ticaretine 12 yıl hapis - Son Dakika Haber
18:39 Şanlıurfa'da vatandaşlar yerli otomobile hayran kaldı - Son Dakika Haber
18:39 Yılbaşı öncesi Manisa'da sahte içki operasyonu - Son Dakika Haber
15:50 Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika Haber
15:35 İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:49:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorlu ve Ergene'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]