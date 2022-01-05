Çorlu ve Ergene Fırıncılar Derneğinden "fiyat konusunda kurallara uyun" uyarısı - Son Dakika

Çorlu ve Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit, 210 gram ekmeğin satış fiyatının 2,5 lira olduğunu ve bütün fırıncı esnafının bu fiyata uyması gerektiğini söyledi.

Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak zaman zaman kontroller gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu kontrollerde fırıncı esnafını bilgilendirerek halkın ekmeği konusunda hassasiyetlerini ortaya koyduklarını anlatan Yiğit, halkın ekmeğiyle kimsenin oynamasına müsaade etmediklerini kaydetti.

Yiğit, Çorlu ve Ergene'de toplam 85 ekmek fırınının faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bu fırınlarımız günde 300-350 bin civarı ekmek üretiyor. Ekmek 210 gram olarak tarifelerde belirlenmiştir. Vatandaşımız 210 gram ekmeği 2,5 liraya satın alırken, teraziye koyarak tartma ve kontrol etme hakkına da sahip." dedi.

Yiğit, herkesin ekmeğini alırken denetimi kendisinin de yapması gerektiğine işaret ederek, "Bizim örf ve adetlerimizde, sofra kültürümüzde Osmanlı'dan bu yana ekmeğin yeri çok ayrıdır. Bu nedenle vatandaşın ekmeğine kimse el uzatamaz. Fırıncı esnaflarımızdan gram ve fiyat konusunda kurallara uymasını tavsiye ederken, ekmek tüketicisi olan vatandaşlarımıza da haklarını bilmeleri ve kontrolü elden kaybetmemelerini söylemek istiyorum." diye konuştu.