Çorlu ve Malkara'da sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

Çorlu ve Malkara'da sokağa çıkma yasağı başladı

TEKİRDAĞ - İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgeler arasında yer alan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 24 itibariyle sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Yasak ile birlikte sadece ekmek üretimi yapan fırınlar açık kalırken boş kalan sokaklarda ise polis ekipleri ve bekçiler kaldı.

Malkara'da sokaklar sessizliğe büründü

TEKİRDAĞ - Sokağa çıkma yasağının ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta 00.00'dan itibaren 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından sokaklar hınca hınç dolarken, saat 00.00'dan sonra her yer sessizliğe büründü.

Malkara ilçe merkezinde polis ve bekçiler, sık sık sokakları kontrol ederek, devriye geziyor.