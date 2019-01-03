Çorlu Vidanjörle Dereye Atık Boşaltan Sürücüye 58 Bin Lira Ceza

Vidanjörle dereye atık boşaltan sürücüye 58 bin lira ceza Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde fosseptikten çektiği atıkları Şahbaz Deresi'ne döken vidanjör sürücüsü cep telefonu ile görüntülendi. Şikayet üzerine jandarma vidanjör sürücüsü E.Ş.'yi gözaltına alırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
de 58 bin lira para cezası uyguladı.
Çorlu'nun Şahbaz Mahallesi'nde mahalle ile aynı adı taşıyan dereye bir vidanjörden atık su boşaltıldığını gören vatandaşlar bölgeye gitti. Vatandaşlar, 59 AAG 168 plakalı vidanjörden dereye atıkları döken sürücü E.Ş.'ye tepki gösterip, atıkların dökülmesini de cep telefonu ile görüntüledi. Sürücünün görüntülerinin çekilmesini tepki göstermesi üzerine vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden Çorlu İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri sürücü E.Ş.'yi gözaltına aldı. Sürücü E.Ş., jandarmadaki ilk ifadesinde, Şahbaz Mahallesi'nden bir evden fosseptik çektiğini belirterek, Dereye boşalttım. Pişmanım dedi. E.Ş.'nin jandarmadaki soruşturmanın ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, vidanjör ile atık dökülen dereden su numunelerinin alınıp, bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvara gönderildiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan
Sinan Tohumcu, vidanjör sürücüsüne 58 bin lira para cezası uygulandığını belirterek, hakkında da gerekli idari ve adli işlemlerin yapılacağını söyledi.