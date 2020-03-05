Çorlu'ya 'nefes' olacak - Son Dakika
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Çorlu'ya 'nefes' olacak

6 saat önce

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Nefes Park projesinde çalışmalar devam ediyor.

Çorlu'ya 'nefes' olacak, System.String[]

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Nefes Park projesinde çalışmalar devam ediyor.


Nusratiye Mahallesi'nde yer alan 13 bin metrekarelik alana sahip Nefes Park projesinde 8 bin 630 metrekarelik alanda peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında son aşamaya gelindi. İçinde bitkilerden oluşan yaklaşık 800 metrekarelik labirent ile bölgede ilk olma özelliğine sahip olacak Nefes Park projesi vatandaşları yeşille buluştururken, eğlenceli zaman geçirebilecekleri bir yer olacak.


Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan yaptığı açıklamada Nefes Park projesinin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederek, "Nefes Park projesi tamamlandığında Çorlu halkı yeşil alanı ve farklı konseptiyle örnek bir parka kavuşacak. Proje içerisinde kafe ve otopark yer alacak" dedi. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
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