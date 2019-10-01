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Çorlulu güreşçiler Balkan Şampiyonası'nda

32 dakika önce

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) güreşçileri Bulgaristan'da düzenlenen Yıldız Bayanlar Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ediyor.

Çorlulu güreşçiler Balkan Şampiyonası'nda, System.String[]

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Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) forması altında mücadele veren Esma Akkaya, Gülsüm Bingöl ve Kader Tekin, Bulgaristan'ın Panagürişte kentinde düzenlenen ve 6 Ekim 2019 tarihinde sona erecek olan Yıldız Bayanlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ediyor. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, güreşçilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu gurur hepimizin. Spor ve sporcunun her zaman yanında yer alarak hem bireysel sporcularımızı hem de takımlarımızı destekledik. Bugün bu desteklerimizin karşılığını birçok spor dalında olduğu gibi güreşte de alıyor olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerimiz Esma Akkaya, Gülsüm Bingöl ve Kader Tekin'e şampiyonada başarılar diliyorum. İnanıyorum ki şampiyonadan madalyalarla dönecekler ve bizleri bir kez daha gururlandıracaklar" dedi. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Bulgaristan, Çorlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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