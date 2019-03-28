Son Dakika Haberleri: Çorlulu Güreşçiler Turnuvadan Madalya ile Döndü

Çorlulu Güreşçiler Turnuvadan Madalya ile Döndü

1 saat önce

Balıkesir'de düzenlenen 2. Uluslararası Yasemin Adar Güreş Turnuvası'na katılan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) kadın güreşçileri müsabakalarda 3. olarak bronz madalya kazandı.

Çorlulu Güreşçiler Turnuvadan Madalya ile Döndü, System.String[]
Balıkesir'de düzenlenen 2. Uluslararası Yasemin Adar Güreş Turnuvası'na katılan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) kadın güreşçileri müsabakalarda 3. olarak bronz madalya kazandı.

Küçük Minik Kızlar ve Büyük Minik Kızlar olmak üzere 2 kategoride 11-12-13 ve 13-14-15 yaş grubunda sporcuların mücadele ettikleri 2. Uluslararası Yasemin Adar Güreş Turnuvası'na 30 kulüp ve 300 sporcu katıldı. Balıkesir'de Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 39 kilogramda mücadele eden Meryem Kaygusuz ve 58 kilogramda mücadele eden Gülsüm Bingöl rakiplerini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Milli Takım Yıldız ve Minik Kızlar Teknik Sorumlusu ve Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Kobal ile Hasan Mert'in antrenörlüğünü üstlendikleri kadın güreşçileri elde ettiği başarıdan dolayı kutladığını belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çorlu Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteklerimizin karşılığını almış olmak mutluluk verici. Güreşçilerimiz her geçen gün artan bir grafikle başarılı sonuçlar almaya devam ediyorlar. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki başta güreşçilerimiz olmak üzere tüm spor branşlarımızda mücadele eden sporcularımı gelecekte bireysel ya da takım halinde daha büyük başarılar elde edecek. Tüm sporcularımızı ve eğitimlerinde emek harcayan antrenör ve eğitmenlerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:12 Kaynak: İHA

Çorlu, Balıkesir, Güncel
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