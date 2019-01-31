Son Dakika Haberleri: Çorlulu Kadın Güreşçiler Türkiye Şampiyonası'nda Boy Gösterecek

Çorlulu Kadın Güreşçiler Türkiye Şampiyonası'nda Boy Gösterecek

1 saat önce

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Kadın Güreş Takımı sporcuları U23 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Çorlulu Kadın Güreşçiler Türkiye Şampiyonası'nda Boy Gösterecek, System.String[]
Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Kadın Güreş Takımı sporcuları U23 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

4-6 Şubat 2019 tarihleri arasında Bursa'nın Mudanya İlçesinde düzenlenecek olan U23 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na katılan ÇBSK Kadın Güreş Takımı sporcuları Elif Akyalçın, Kader Yıldız Şaziye Nur Mertgenç, Sultan Sivrihisar ve Cemile Birlik katılacak ve altın madalya için mücadele edecek.

Sporun hemen her dalında sporcuları desteklediklerini belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Sporda öncü belediye olmak için önemli projeleri hayata geçirdik ve bu projelerimizin tamamlanmasının ardından sporcularımız ulusal ve uluslararası müsabakalardan başarılı sonuçlarla döndüler. Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan spor dallarında mücadele eden bireysel sporcularımız ve takımlarımız elde ettikleri başarılar ile göğsümüzü kabarttı. Şimdi ÇBSK Kadın Güreş Takımı sporcularımız Bursa'nın Mudanya İlçesinde düzenlenecek olan U23 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. ÇBSK Kadın Güreş Takımı Sporcularımıza müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: İHA

Spor
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