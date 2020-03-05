Çorlulu şehidin adı evinin sokağında yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlulu şehidin adı evinin sokağında yaşatılacak - Son Dakika

Çorlulu şehidin adı evinin sokağında yaşatılacak

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerince düzenlenen saldırıda şehit olan Çorlulu Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er'in adı Çorlu Belediye meclisince evinin bulunduğu sokağa verildi.

Çorlulu şehidin adı evinin sokağında yaşatılacak, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerince düzenlenen saldırıda şehit olan Çorlulu Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er'in adı Çorlu Belediye meclisince evinin bulunduğu sokağa verildi.


Çorlu Belediyesi'nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Şehidimiz Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er'in adı doğup büyüdüğü sokakta sonsuza dek yaşayacak. Belediye Meclisimizin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda sokak adı Şehit Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er olarak değiştirilmiştir. Aziz şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi.


Şeyhsinan Mahallesi Arpalık 2. Sokak adını Şehit Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er olarak değiştiren Çorlu Belediyesi meclisi daha önce de Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın adını evinin bulunduğu sokağa vermişti.


Çorlu'da daha önce de Kazımiye Mahallesi Bahçelievler mevkiindeki Bahçeli Evler 2. Aralık Sokak adı Şehit Uzman Çavuş Akın Acar olarak değiştirilmişti. - TEKİRDAĞ

Piyade, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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