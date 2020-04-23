Çorlulular 23 Nisan coşkusunu balkonlarında yaşadı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde yaşadı. Balkonlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşını da hep birlikte seslendirdi.



Tekirdağ Milletvekili de olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un TBMM'nin kuruluşunun 100. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlara İstiklal Marşı'nı balkonlarımızdan hep birlikte okuyalım çağrısına yanıt veren Tekirdağlılar balkonlarından coşkuya ortak oldu.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pek çok kişi evlerinin balkonlarına çıkarak 23 Nisan coşkusunu yaşadı. İlçede yer alan bazı sitelerde ise 23 Nisan coşkusunu daha fazla hissetmek için özel hazırlıklar yapıldı. Site bahçesine ses sistemi kurduran site sakinleri çalan müzik eşliğinde gece boyu coşkuyu yaşadı.



Saatler 21.00'i gösterdiği anda ise TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un da çağrısı ile balkonlarında bulunan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı da hep bir ağızdan seslendirdi. - TEKİRDAĞ