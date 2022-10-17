Çorluspor 1947, çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Çorluspor 1947, çıkışını sürdürmek istiyor

17.10.2022 11:44
Çorluspor 1947, çıkışını sürdürmek istiyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, ligde oynadıkları üç maçlarını da kazanarak güzel bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, ligde oynadıkları üç maçlarını da kazanarak güzel bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Ligin üçüncü haftasında Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda karşılaştığı Bahçelievlerspor'u 2-0 mağlup eden Çorluspor 1947, üçüncü galibiyetini aldı.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, ligde güzel bir çıkış yakaladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

Takımın gelecek hafta oynayacağı maç için hazırlıklara başladığını anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"İlk maçımızda Arifiye Kalaycı Spor'u, ikinci maçımızda deplasmanda Çerkezköy 1911'i ve dün kendi sahamızdaki müsabakada Bahçelievlerspor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptık. Bütün teknik heyet ve sporcularımızı kutluyorum. Çok güzel bir çıkış yakaladık ve bu çıkışı sürdürmek istiyoruz. Çorluspor 1947 hak ettiği yerlere gelecek. Herkes bizi izlemeye ve desteklemeye devam etsin."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorluspor 1947, çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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