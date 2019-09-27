Son Dakika Haberleri: Çorluspor 1947'den eğitime destek
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Çorluspor 1947'den eğitime destek

5 dakika önce

Çorluspor 1947 Kulübü Asbaşkanı Tarık Yıs, "Biz ve futbolcularımız eğitime destek çerçevesinde ilköğretim öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımı yapıyoruz.

Çorluspor 1947'den eğitime destek, System.String[]

Çorluspor 1947 Kulübü Asbaşkanı Tarık Yıs, "Biz ve futbolcularımız eğitime destek çerçevesinde ilköğretim öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımı yapıyoruz." dedi.

Yıs, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorluspor 1947 Kulübü olarak kendi imkanlarıyla bölgedeki okullarda eğitim gören öğrencilere kırtasiye, çanta ve kitap yardımı yaptıklarını söyledi.

Eğitimin çok önemli olduğunu ve kendilerinin de bu çerçevede sosyal sorumluluk bilinciyle bu çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Yıs, "Kulüp olarak bölgemizdeki ilköğretim okullarında eğitim öğretim gören 5 öğrenciye kırtasiye malzemelerini alarak hediye ettik. Bunun yanı sıra, bazı öğrencilerimize çanta ve benzeri okul ihtiyaçlarını da alarak teslim etik." dedi.

Bundan sonra da imkanlar çerçevesinde eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirten Yıs, "Kendi bütçemizle 50 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve çanta yardımı yaptık. Bize ulaşan ve ihtiyaçlarını belirten bu öğrencilerin mutluluğu bizim için paha biçilmez bir şey." diye konuştu.

Yıs, takımda forma giyen sporcuların da 10 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulunduğunu anlattı.

Takım oyuncularının cep harçlıklarından ve özellikle de transfer ücretlerinden ayırdıkları parayla bir kaynak oluşturduğunu dile getiren Yıs, bu davranışın bütün kulüplere örnek olmasını diledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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