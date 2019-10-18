Son Dakika Haberleri: Çorluspor 1947, sağlık sponsorluğu anlaşması yaptı
Son Dakika Güncel Çorluspor 1947, sağlık sponsorluğu anlaşması yaptı

Çorluspor 1947, sağlık sponsorluğu anlaşması yaptı

1 saat önce

Tekirdağ Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çorluspor 1947, ilçedeki özel bir hastane ile sağlık sponsorluğu protokolü imzaladı.

Çorluspor 1947, sağlık sponsorluğu anlaşması yaptı, System.String[]

Tekirdağ Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çorluspor 1947, ilçedeki özel bir hastane ile sağlık sponsorluğu protokolü imzaladı.

Hastane lobisinde gerçekleştirilen törende, Kulüp Başkanı Murat Yılmaz ile özel hastane başhekimi İbrahim Oktay, bir sezon boyunca geçerli olacak sağlık sponsorluğu protokolünü imza attı.

Futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerinin de katıldığı törende konuşan Yılmaz, "Bir sezon boyunca hastanemiz sporcularımızın sağlık sponsoru oldu. Daha önceki yıllarda da bu kurum yine bizim kulübümüze bu tür katkılar sağlamıştı. Kendilerine kulübüm adına teşekkür ediyorum." dedi.

Hastane yöneticilerinin de hazır bulunduğu törende, Başhekim Oktay'a Çorluspor 1947 forması hediye edildi.

Murat Yılmaz, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 yaşındaki genç kız, tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına attı
Jordan 7 milyon dolar bağışta bulunduğu hastanenin açılışında gözyaşlarını tutamadı Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöp kovasına attı Son Dakika: Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:47:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorluspor 1947, sağlık sponsorluğu anlaşması yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]