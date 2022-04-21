Çorluspor 1947 yöneticileri iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Çorluspor 1947 yöneticileri iftarda bir araya geldi

21.04.2022 13:42
Çorluspor 1947 yöneticileri iftarda bir araya geldi

Tekirdağ Süper Amatör Küme'de namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Çorluspor 1947 Kulübü yöneticileri, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Tekirdağ Süper Amatör Küme'de namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Çorluspor 1947 Kulübü yöneticileri, iftar yemeğinde bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftara, sezon içerisinde birlikte çalışan yöneticiler, teknik heyet ve misafirler katıldı.

İftarın ardından Kaymakam Cafer Sarılı ve Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yöneticilere plaket verdi.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, yaptığı açıklamada, çok güzel ve zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Bütün teknik heyeti, sporcularımı ve yönetici arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çorlu Kaymakamımız Cafer Sarılı ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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