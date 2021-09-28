Çorluspor iki futbolcuyu daha renklerine kattı - Son Dakika

Tekirdağ Süper Amatör Küme'de mücadele eden Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, bu yıl tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir kafede düzenlenen toplantıda renklerine yeni kattıkları futbolcuları basın mensuplarına tanıtan Gümüş, güzel bir yönetim, güzel bir teknik kadro ve çok iyi bir takım ile Çorluspor 1947'nin yeni sezona hazırlandığını belirtti.

Kulübün tarihinde başarılar bulunduğunu, ancak kendilerinin bu çıtayı daha yukarıya taşımak adına göreve geldiklerini anlatan Gümüş, şöyle devam etti:

"Çorluspor 1947 Kulübü, tarihinde çok ciddi başarılara imza atmıştır. Biz bu başarı grafiğini daha yukarı taşıyarak, kulübü asıl hak ettiği yere taşımak için göreve geldik. Kısa bir süre önce yaptığımız olağanüstü kongre ile göreve geldiğimiz andan itibaren çalışmalara başladık. Ekibimiz ile teknik kadroyu tamamladık ve sonra futbolcu transfer çalışmalarına ağırlık verdik."

Çengelköyspor ile Edirnespor'dan iki yeni transfer ile takımı güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Gümüş, şunları kaydetti:

"Transfer komitemiz çok yoğun bir çalışma süreci geçirdi. Daha önce Gençlerbirliği, Elazığ ve Edirnespor'da oynamış orta saha oyuncumuz Uğur Kapusuz ile Çengelköy Spor'da oynamış sol açık oyuncumuz Yemen Taş isimli futbolcuları renklerimize dahil ettik. Şu an 30'a yakın oyuncu ile komitemizin görüşmeleri devam ediyor. Anlaşma yaptığımız arkadaşlarımız Bölgesel Amatör Lig oyuncuları. Bizim hedefimiz de zaten üst üste 2 yıl şampiyonluk ve 3. lig. Beklentilerimiz büyük, yönetim olarak hiçbir fedakarlıktan kaçmıyoruz."

Başkan Gümüş, kamuoyunun da kendilerine büyük destek verdiğini ifade ederek, hedeflerinin bu yıl ve önümüzdeki yıl mutlak şampiyonluk olduğunu kaydetti.

Toplantıda daha sonra Çorluspor 1947 Kulübü ile sözleşme imzalayan her iki oyuncuya da takım forması giydirilerek kulübün şalı hediye edildi.